Afganistan'da emniyet müdürlüğüne kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesi emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesi emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Şahveli Kot ilçe emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Ahmadi, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Ahmadi, saldırının şiddetiyle bölgedeki tüm binaların hasar gördüğünü kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.