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Afganistan'da düğün salonundaki patlama

Başkent Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı- Saldırı, Afganistan'da bu yıl gerçekleştirilen en kanlı terör saldırısı oldu

18 Ağustos 2019 Pazar 10:34
Afganistan'da düğün salonundaki patlama

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen saldırıda, intihar bombacısının, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığı belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Twitter'da yayımladığı mesajda, terör saldırısını kınarken "Kabil'de düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu, halkımıza karşı işlenmiş menfur bir suçtur. Bir insanı eğitip, git kendini bir düğünde patlat demek nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.

Başkent Kabil'de Şii hazara topluluğunun yoğun yaşadığı batı kesiminde düzenlenen saldırı, Afganistan'da bu yılın başından beri gerçekleştirilen en kanlı terör saldırısı oldu.

Terör saldırısını henüz hiçbir grup üstlenmezken, terör örgütü Taliban da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta meydanda bulunan güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 14 kişi ölmüş, çevrede bulunan çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere barış görüşmelerinin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:34
  1. Afganistan
  2. Düğün
  3. patlama

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