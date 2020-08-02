  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 08:29:27 -
Afganistan'da DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı