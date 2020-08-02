Afganistan'da DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.
Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.