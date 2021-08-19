Afganistan’da da kilit ülkeyiz

Hasan Eğrigöz-Oğuzhan Gültekin Ankara

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ardından, Taliban’ın son olarak başkent Kabil’e de girmesiyle Afganistan tamamen Taliban güçlerinin eline girmiş oldu. Afganistan’da yaşanan son gelişmelerinin Türkiye’ye etkileri üzerinden gazetemiz Akit’e değerlendiren siyasiler, Türkiye’nin yine ve yeniden kilit ülke olduğunu vurguladılar.

Türkiye huzurun temini için gider

Batı ve Amerika’dan medet umanların hep hayal kırıklığına uğradığını belirten TBMM Türkiye-Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Bütün dünya bir kez daha gördü ki, ABD nereye giderse oraya huzursuzluk, kan ve gözyaşı getirmiş. Batılılar nereye gitmişse nizam değil nizay getirmişlerdir. Bunun son yansıması Afganistandır ve orada yandaşlarını yüzüstü bırakıp kaçmalarıyla da çok mütebariz bir hal ortaya çıktı. Bunu bizim coğrafyamızdaki herkesin görmesi lazım. Irak’a gittiler Irak’ı huzursuz kıldılar, Suriye öyle, Afganistan öyle. Nerede varlarsa orada huzursuzluk var. Hepimiz bundan ders çıkaralım. Öte yandan ülkemiz Türkiye nereye gidiyorsa orada huzurun temini için gidiyor. Afganistan da bizim gönül coğrafyamızın içerisinde yer alıyor. Oradaki insanların huzuru için ne yapılması gerekiyorsa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adımlar atılıyor. İnşallah bundan sonra temennimiz o ki; oralara huzur gelsin. Orada yaşayan insanlar kendi ülkelerinde barış içinde yaşamış olsunlar. Hayatlarını böyle sürdürsünler. Yani çıkarılacak esaslı ders budur. Batıdan, Amerika’dan kim ki medet umar, sonun hayal kırıklığı yaşar. Afganistan’da da bu görülmüştür.”

Türkiye’nin olmasını istiyorlar

Afganistan ile Türkiye’nin gönül bağının olduğunu söyleyen Türkiye-Afganistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da, şunları ifade etti: “ABD, bile isteye ülkeyi Taliban’a teslim etti. Onlar da ülkeyi bir anda teslim almanın şaşkınlığı içerisindeler. Bu işin içinde başka bir iş var diye düşünüyorlar. Yaptıkları açıklamalarda çok ılımlı bir Taliban görüyoruz. Biz Türkiye olarak orada kalacağız. Bu duruşumuzda da kararlıyız. Afganlarla yüz yıla aşkın bir dostluğumuz var. Orada yaşanan her türlü olumsuzluk bize yansır. Ülkede kaos baş göstermiş durumda. Bu da düzensiz göçmenliği tetikliyor. Orada yaşanan istikrarsızlık bütün dünyayı etkiler. Biz orada barış, huzur ve istikrar için varız. Bizim Suriye gibi Afganistan’a sınırımız yok ancak gönül bağımız kuvvetli. Zaten Türkiye’nin orada olmasını isteyenler var. Türkiye’nin haklının, mazlumun yanında olduğunu bilenler, Türkiye’nin bölgede güçlü olduğunu bilenler bizi orada görmek istiyor. Türkiye’nin orada olması bölgeyi olumlu olarak etkiliyor. Sükunet sağlanıyor. Bu sükunet için bizim orada olmamız şart. Bölgedeki tüm taraflar Türkiye’yi masada oturan bir büyük gibi görüyor. Hakkaniyetli davranan bir ülke olarak görüyor. Haklıya hakkını veren bir ülkeyiz. Türkiye’nin geçmişini bildikleri için, bölgede üstlendiği misyonu bildikleri için Türkiye’ye güveniyor ve orada olmasını istiyorlar.”