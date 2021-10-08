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Dünya Afganistan'da cuma namazı sırasındaki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Dünya

Afganistan'da cuma namazı sırasındaki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'da en az 50 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı cuma namazı sırasındaki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 20:32:00 -
Afganistan'da cuma namazı sırasındaki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Cuma namazı sırasında bombalı saldırı

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan’da son bir haftadır iki cami ve bir medrese bombalı saldırıların hedefi oldu. Başkent Kabil'de bir cami yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

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