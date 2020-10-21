Afganistan'da çatışma! Çok sayıda ölü var
Afganistan'da Taliban mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
İstikrar ve iç güvenliğin bir türlü sağlanamadığı Afganistan'da bugün de çatışma çıktı.
Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden Taliban mensuplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.