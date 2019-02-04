Afganistan'da çatışma! 17 ölü
Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi. Çıkan çatışma sonucu ayrıca 7 militanın da öldüğü belirtildi.04 Şubat 2019 Pazartesi 15:13
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.
Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi yaptığı açıklamada, militanların Dere-i Suf Payan ilçesinin Glula köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Taliban: 19 korucu öldü
Çatışmada 9 korucu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, çatışmada ayrıca 7 militanın öldürüldüğünü söyledi. Azizi, 8 korucunun da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 19 korucunun öldüğü iddia edildi.
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