Afganistan'da çatışma! 17 ölü Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi. Çıkan çatışma sonucu ayrıca 7 militanın da öldüğü belirtildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi. Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi yaptığı açıklamada, militanların Dere-i Suf Payan ilçesinin Glula köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. Taliban: 19 korucu öldü Çatışmada 9 korucu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, çatışmada ayrıca 7 militanın öldürüldüğünü söyledi. Azizi, 8 korucunun da yaralandığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 19 korucunun öldüğü iddia edildi.

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