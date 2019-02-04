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Afganistan'da çatışma! 17 ölü

Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi. Çıkan çatışma sonucu ayrıca 7 militanın da öldüğü belirtildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:13
Afganistan'da çatışma! 17 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Payan ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 korucu ile bir sivilin öldüğü bildirildi.

Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi yaptığı açıklamada, militanların Dere-i Suf Payan ilçesinin Glula köyüne saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Taliban: 19 korucu öldü

Çatışmada 9 korucu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, çatışmada ayrıca 7 militanın öldürüldüğünü söyledi. Azizi, 8 korucunun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 19 korucunun öldüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:13
  1. Afganistan
  2. Samangan
  3. Dere-i Suf Payan
  4. Taliban
  5. korucu
  6. Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi

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