Afganistan'da camiye bombalı saldırı!
Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki bir camide patlama gerçekleşti.
Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki bir camide patlama gerçekleşti.
Olay anında, bu hafta düzenlenen başka bir saldırıda ölen vali yardımcısının cenaze töreni düzenleniyordu.
Törene Afganistan İslam Emirliği yetkililerinin de katıldığı öğrenildi. Camideki patlamada ölenler olduğu duyuruldu, ancak kaç kişi olduğu açıklanmadı.
Vali yardımcısının ölümüne neden olan bombalı saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.
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