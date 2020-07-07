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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:25:37 -
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Nangarhar ve Zabul vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Zabul vilayetinin Şinkey Kaymakamı Emir Can Alkozay, ilçede peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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