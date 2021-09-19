  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan’da bombalı saldırılar: 2 ölü
Dünya

Afganistan’da bombalı saldırılar: 2 ölü

Taliban kontrolündeki Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:28:00 -
Afganistan’da bombalı saldırılar: 2 ölü

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan; yerel kaynaklar, Kabil’in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı Saldırıları henüz üstlenen olmadı. ABD birliklerinin Afganistan’ı terk etmesi ve Taliban’ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay