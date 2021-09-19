Afganistan’da bombalı saldırılar: 2 ölü

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan; yerel kaynaklar, Kabil’in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı Saldırıları henüz üstlenen olmadı. ABD birliklerinin Afganistan’ı terk etmesi ve Taliban’ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.