Afganistan'da bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
İbadi, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.