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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:03:53 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

İbadi, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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