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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:44:07 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nave ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Nave ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetmişti.



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