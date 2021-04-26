  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:23:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesinin Mirahor bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Öte yandan bu sabah ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi
Teknoloji

Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için ..
Bu görüntüler film sahnesinde değil! Ülkede kahraman ilan edildi
Gündem

Bu görüntüler film sahnesinde değil! Ülkede kahraman ilan edildi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurunca ü..
Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Bill Gates koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Microsof'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay