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Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusunda etkili komutanlardan ve Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 20:02:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusunda etkili komutanlardan ve Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi, uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Tahar vilayeti Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Ziyayi'nin, Tahar'ın Rustak ilçesine bağlı Girdab köyünde bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Ziyayi'nin söz konusu köyde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini ifade eden Esir, saldırının nasıl düzenlendiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Esir, saldırıda ayrıca Ziyayi'nin iki korumasının da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sovyetler birliğine karşı savaşan Ziyayi, ülkede bir dönem milletvekilliği görevini de yapmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

 

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