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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:14
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrine bağlı İspinbuldek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Afgan medyasına göre, Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, "İspinbuldek ilçesine bağlı Genç bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı." dedi. 

Ahmedi, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralıların İspinbuldek ve Kandahar hastanelerine sevk edildiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:14
  1. Kandahar hastanesi
  2. İspinbuldek ilçesi
  3. İspinbuldek hastanesi
  4. Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi
  5. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehri
  6. Kandahar şehri
  7. bombalı saldırı

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