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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:02:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesinin Mirahor bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Öte yandan bu sabah ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

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