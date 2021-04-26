Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesinin Mirahor bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 5 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.
Öte yandan bu sabah ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.