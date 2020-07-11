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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:07:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Çagatuy ilçesinin Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Cumazadah, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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