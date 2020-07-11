Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Çagatuy ilçesinin Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.