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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:22:38 -
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kent merkezinde el arabasına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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