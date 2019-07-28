Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı! 1 ölü, 13 yaralı Afganistan’ın başkenti Kabil’in Shah Shahid bölgesinde, yerel saatle 16.40 sıralarında düzenlenen bombalı saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı. Saldırı, Shah Shahid bölgesinde, yerel saatle 16.40 sıralarında düzenlendi. Yerel medya, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca, saldırganların hedefinin ‘Yeşil Akım Partisi’ bürosu olduğu belirtildi.

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