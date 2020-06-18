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Dünya

Afganistan'da bir bombalı saldırı daha: Siviller öldü

Savaşın durulmadığı Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:06:00 -
Afganistan'da bir bombalı saldırı daha: Siviller öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Zurmet ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kadınla 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Patlamada 3 aylık bebeğin ağır yaralandığını belirten Hasrat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

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