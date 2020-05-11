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Aktüel

Afganistan'da askeri karakola düzenlenen saldırıda 6 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:10:46 -
Afganistan'da askeri karakola düzenlenen saldırıda 6 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Lagman vilayetindeki askeri karakola düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban militanlarının, Lagman'ın Alişing ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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