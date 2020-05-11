Afganistan'da askeri karakola düzenlenen saldırıda 6 asker öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Lagman vilayetindeki askeri karakola düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban militanlarının, Lagman'ın Alişing ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.