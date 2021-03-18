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Dünya Afganistan'da askeri helikopter düştü
Dünya

Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'da askeri helikopter düşmesi sonucu 9 ölünün olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:30:00 -
Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Yorumlar

Suphe

son zamanlarda dusen bu kacinci helikopter. Tesaduf mu? Ben tesaduflere inanmam
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