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Dünya Afganistan'da art arda 6 patlama! Ölü ve yaralı sayısında son durum
Dünya

Afganistan'da art arda 6 patlama! Ölü ve yaralı sayısında son durum

Anadolu Ajansı Afganistan'ın başkenti Kabil'de altıncı patlamanın yaşandığını duyurdu. Meydana gelen diğer beş ayrı patlamada, edinilen son bilgilere göre, 12'si ABD askeri olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 90'ı aşkın kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 22:45:00 - 2021-08-26 23:03:26
Afganistan'da art arda 6 patlama! Ölü ve yaralı sayısında son durum

Anadolu Ajansı Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlamanın yaşandığını duyurdu.

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamalara ilişkin bölgeden bilgi akışı sürüyor.

Anadolu Ajnası'nın haberine göre; diğer beş ayrı patlamada 12'si ABD askeri olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. 90'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pentagon doğruladı

Açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, meydana gelen patlamalarda 12 ABD askerinin öldüğünü teyit etti. Kirby, 12 ABD'li askerden 11'inin deniz piyadesi ve birinin de ordu sıhhiyecisi olduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 15 ABD askerinin yaralı olduğunu da söyledi. John Kirby, öte yandan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğu ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

Taliban Sözcüsü kınamıştı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

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