Afganistan’da art arda 4 patlama: 6’sı ağır 30 yaralı
Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde art arda meydana gelen 4 farklı noktadaki patlamada 6’sı ağır 30 kişi yaralandı.19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde art arda meydana gelen 4 farklı noktadaki patlamada 6’sı ağır 30 kişi yaralandı.
Afganistan Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı Celalabad kentinde art arda 4 noktada patlama meydana geldi. Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani yaptığı açıklamada, “Olaylarda 30 kişi yaralandı. 6 kişinin durumu ağır” dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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