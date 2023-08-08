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Dünya Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı
Dünya

Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 12:56:00 -
Afganistan'da ABD'liler gözaltına alındı

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bazı yabancı uyrukluların çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığını söyledi.

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bazı yabancı uyrukluların çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığını söyledi.

Afganistan medyasından TOLOnews'e konuşan Mücahid, bazı yabancı uyrukluların güvenlik meseleleri de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi vermeyen Mücahid, bunların arasında ABD'lilerin de olduğunu, masum oldukları kanıtlanırsa gözaltındakilerin serbest bırakılacağını söyledi.

Mücahid, "Güvenlik meselelerine veya hukukumuza ve Afganistan'da yaşama kanunumuza aykırı meselelere karıştığından şüphelenilen kişiler gözaltına alındı. Araştırıyoruz ve kaç tanesinin suçlu olduğunu görüyoruz. Suçlu olmadığı kanıtlandıysa serbest bırakılır ama suçluysa çözüm ararız." dedi.
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