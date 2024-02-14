Afganistan'da ABD-NATO işgalinden kalma toplu mezar bulundu!

Afganistan'ın farklı bölgelerinde daha önce de birçok toplu mezar bulunmuştu. Bu mezarların ABD-NATO işgali döneminden kalma olduğu değerlendiriliyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Afganistan'ın güneydoğusundaki Host ilinde en az 100 cesedin olduğu bir toplu mezar bulundu.

Resmi yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada toplu mezarın Şeh Zayed Üniversitesi yakınında bulunduğu belirtildi. Bu üniversite aynı zamanda Host Üniversitesi olarak da biliniyor.

Kaynakların açıklamasında toplu mezarın Çalbani bölgesinde Pazartesi günü su depolamak için yapımına başlanan küçük ölçekli bir barajın kazı işlemleri sırasında keşfedildiği belirtildi.

Açıklamada ilk belirlemelere göre toplu mezarda elbiseleriyle gömülmüş çok sayıda kadın ve çocuk cesedi de bulunuyor.

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Olayla ilgili soruşturma için bir komisyon kurulduğu belirtilirken cesetlerin kimlere ait oldukları ve nasıl öldürüldükleri konusunda açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönemde de Afganistan'ın birçok farklı bölgesinde toplu mezarlar bulunmuştu. Bu mezarların ABD-NATO işgali döneminde üst düzey askeri isimler ve savaş ağaları tarafından çıkar amaçlı işlenen cinayetlere ve toplu katliamlara kurban giden sivillere ait olduğu tahmin ediliyor.

2001-2021 dönemindeki ABD-NATO işgali döneminde 34 vilayeti olan Afganistan'ın birçok farklı noktasında sivil katliamları yaşanmıştı.

Kaynak: Mepa News