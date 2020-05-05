Afganistan’da 102 Taliban mensubu serbest bırakıldı

Afganistan hükümeti, Taliban ile barış diyalogunu başlamak üzere dün akşam saatlerinde Taliban’ın 102 mensubunu serbest bıraktı.

Afganistan ve Taliban arasındaki barış diyalogu kapsamında 102 Taliban mensubu serbest bırakıldı. Afganistan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, serbest bırakılan Taliban mensupları hükümetin hazırladığı prosedüre göre savaş cephelerine dönemeyecek. Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal, bugüne kadar 850 Taliban mensubunun serbest bırakıldığını söyledi. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, hükümetin kararını “memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Shaheen “Bu yeterli değil. Prosedürün, mahkumların sağlığını korona virüsüne karşı korunması için hızlanması lazım. Bu, Afgan diyaloğuna yol açılması için erken bir müzakere başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.

Talibanın iddiasına göre, rehin aldıkları bin Afganistan güvenlik gücünün 140’ı 12 Nisan’dan itibaren serbest bırakıldı. Her iki tarafın kararı, Taliban-ABD’nin Doha’daki vardığı anlaşması neticesinde gerçekleşti. Anlaşmada, her iki tarafın tutukluları serbest bırakması, Taliban’ın şiddeti azaltması ve Afgan diyaloğunun başlaması konularında uzlaşma sağlanmıştı.

Afgan hükümetine göre, hapishanelerde 5 bin Taliban mensubu bulunuyor.