Afganistan'da 1 ABD, 1 Romanya askeri öldürüldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 ABD ve 1 Romanya askeri öldü.05 Eylül 2019 Perşembe 16:21
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 ABD ve 1 Romanya askerinin öldüğü bildirildi.
Bugün sabah saatlerinde başkent Kabil'de ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin konvoyunu hedef alan bombalı araç saldırısında "Kararlı Destek Misyonu" personeli 2 yabancı askerin öldüğü bildirildi.
Kararlı Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada ölen askerlerden birinin ABD diğerinin ise Romanya askeri olduğu belirtildi.
Taliban bugün Afganistan'ın iki bölgesinde ABD öncülüğündeki yabancı güçleri bombalı saldırılarla hedef almıştı.
Saldırılardan ilki başkent Kabil'de gerçekleşirken, diğer saldırı Kabil'in güney komşusu Logar ilinde düzenlenmişti.
Kaynak: Mepa News
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