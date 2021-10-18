Afganistan’a yardım unlarını TCDD taşıyor

İstanbul Çatalca’dan yola çıkarak Marmaray’dan geçen trenler, İran ve Türkmenistan’dan Turgundi Garı’na bağlanıyor.



İlki 14 Ekim’de yola çıkan ve üçüncüsü uğurlanan trenlerde bulunan toplam un miktarı 3 bin 500 tona varırken, sevkıyat kapsamında Türkiye-Afganistan hattında 4 bin 789 kilometre yol kat ediliyor. Seferler 15 günde tamamlanıyor.



Unlar, Türkiye’den İran’ın Türkmenistan sınırına kadar TCDD Taşımacılık vagonlarıyla taşınıyor. Demir yolu hat açıklığının farklı olması nedeniyle sınırda Türkmenistan demir yoluna ait vagonlara aktarılıyor.



İran ve Türkmenistan demir yollarıyla iş birliği yapılarak yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı ilerletilmesi sağlanacak. Böylece ilerleyen dönemde Türkiye ile Afganistan arasında düzenli yük taşımacılığına başlanacak.



Bu arada Afganistan’a ilk etapta 20 bin ton olarak planlanan un taşımasının ilerleyen dönemde 50 bin tona çıkarılması planlanıyor.