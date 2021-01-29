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Ekonomi Afganistan’a ulaştırma alanında destek verilecek
Ekonomi

Afganistan’a ulaştırma alanında destek verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Afganistan arasında kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinde iş birliğini öngören mutabakat zaptının imzalanmasının planlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:43:00 -
Afganistan’a ulaştırma alanında destek verilecek

Karaismailoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ve beraberindeki heyetle makamında görüştü. Karaismailoğlu, köklü tarihi ve siyasi bağları olan Afganistan’ın kendileri için her zaman değerinin ve yerinin farklı olduğunu ifade ederek, yapacakları görüşmelerin yakın iş birliğini geliştireceğine ve ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi. Bu çerçevede Afganistan’ın önemli ulaştırma ve altyapı projelerinde gerekli desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Düzenleyeceğimiz Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Birinci Toplantısı vesilesiyle kara yolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizi teknik heyetlerimiz etraflıca ele alacaklar” diye konuştu. İki ülke arasında “Ulaştırma Alanlarında Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın bugün imzalanmasının planlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, “Bu zaptla hem kamu birimlerimizin hem de özel sektör paydaşlarımızın Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirebilmeleri yönündeki desteğimizi ortaya koymuş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, uluslararası platformlarda hem kara yolu hem demir yolu taşımacılığının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek, koridorlar üzerinde kesintisiz ve düzenli bir taşımacılığın sağlanması için Afganistan ile yakın iş birliğine her zaman hazır olduklarını dile getirdi. Afgan Bakan Zeki ise “Türkiye ile ulaştırma alanında iki kardeş gibi yola devam etmeyi arzuluyoruz. Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı alanlarındaki tecrübelerinden yararlanmak üzere buraya geldik” ifadelerini kullandı.

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