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Dünya Afganistan yönetimi havalimanlarının güvenlik hizmetleri için o ülke ile anlaştı
Dünya

Afganistan yönetimi havalimanlarının güvenlik hizmetleri için o ülke ile anlaştı

İslam Emirliği yönetimi Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik işletmesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devretti.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:27:00 -
Afganistan yönetimi havalimanlarının güvenlik hizmetleri için o ülke ile anlaştı

Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin BAE merkezli GAAC şirketine devredildiği belirtildi.

Anlaşmayla birlikte Afganistan'daki dört uluslararası havalimanının ve yolcuların güvenliği GAAC şirketi tarafından sağlanacak.

Anlaşmanın uluslararası ve yerelde hava yollarının uçuşlarını güvence altına alması bekleniyor.

BAE merkezli GAAC şirketi kısa bir süre önce de Afganistan'da ismi geçen havalimanlarının yer hizmetleri işletmesini devralmıştı.

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