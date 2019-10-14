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Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda 93 düzensiz göçmen yakalandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:04
Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.

Aralarında çocuklar da var

Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:04
  1. Aydın'ın Kuşadası ilçesi
  2. düzensiz göçmen
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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  • ömerömer35 dk önce
    neyakalıyorsun bırak gitsinler salakmısınız madalyamı takıcaklar

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