Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda 93 düzensiz göçmen yakalandı.14 Ekim 2019 Pazartesi 13:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.
Aralarında çocuklar da var
Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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