Afganistan ve Somali'de korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lider Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Her iki patlamada da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de eski Şii siyasetçi Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Anma töreninde, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Hanif Atmar vardı. TOLO News, başkent Kabil'deki programda en az 10 patlamanın meydana geldiğini aktardı. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, "Kabil'in batı kesiminde patlamalar olduğuna dair raporlar edildi. Soruşturma başlatıldı" dedi. Sözcü, patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. TOLO News'e konuşan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi 14 yaralının olduğunu söyledi. Somali'de de saldırı Somali'nin başkenti Mogadişu'da da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

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