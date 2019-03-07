0553 313 94 23

Afganistan ve Somali'de korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lider Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Her iki patlamada da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:04
Afganistan ve Somali'de korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de eski Şii siyasetçi Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti.

Anma töreninde, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Hanif Atmar vardı.

TOLO News, başkent Kabil'deki programda en az 10 patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, "Kabil'in batı kesiminde patlamalar olduğuna dair raporlar edildi. Soruşturma başlatıldı" dedi. Sözcü, patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

TOLO News'e konuşan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi 14 yaralının olduğunu söyledi.

Somali'de de saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:04
  1. Afganistan
  2. Somali
  3. Patlama
  4. Bombalı saldırı
  5. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

  • AydınAydın45 dk önce
    Oçabd yapmıştır

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
  1. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
  2. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
  3. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
  4. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
  5. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
  6. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
  7. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
  8. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
  9. Arabulucu Türkiye
  10. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
  11. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
  12. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
  13. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
  14. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
  15. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
  16. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
  17. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
  18. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
  19. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
  20. Mazlumun sesine uyan!
  21. Minikler sağlık için spor yapıyor
  22. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
  23. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
  24. Trabzon’da bir ilk
  25. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
  26. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
  27. İstanbul’da, başarılı polisler..
  28. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
  29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
  30. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

Günün Karikatürü

7 Mart 2019
Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!