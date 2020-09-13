Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah, Taliban ile müzakereleri değerlendirdi:

KABİL (AA) - Afganlar arası müzakerelerin açılış törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Abdullah, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan hükümeti ile Taliban'ın barış için bir araya gelmesinin ve görüşmelere başlamasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Müzakerelerin uzun sürebileceğini ifade eden Abdullah, "Afganistan'ın sorunları bir ya da iki kere görüşmeyle çözülecek bir şey değil." dedi.

Abdullah, Afgan halkının, müzakereler sonucu şiddetin son bulmasını ve ateşkesin uygulanmasını beklediğini kaydetti.

- Heyetler arası görüşmeler devam edecek

Müzakerelerin, sorunların dile getirilmesi konusunda her iki taraf için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Abdullah, "Taliban ile heyetler arası müzakereler devam edecek, sorunlara ve isteklere çözüm yolları aranacak, amacımız ülkemizde kalıcı barışın sağlanması." diye konuştu.

Taliban ile Afgan heyeti arasında görüş farklılığının olduğunu söyleyen Abdullah ancak bu farklılıkların görüşmeler sonucu çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı.

Abdullah, barış için müzakere yollarının her zaman açık olduğunun altını çizdi.

Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganlar arası müzakereler dün Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.



