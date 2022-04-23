Afganistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Pakistan askeri öldü
Pakistan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Afganistan tarafından açılan ateş sonucu en az üç askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Afganistan tarafından açılan ateş sonucu en az üç askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Silahlı Kuvvetlerin Ortak Halkla İlişkiler Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan tarafındaki militanların Hayber-Pahtunhva eyaletindeki güçlere ateş açtığı aktarıldı.
Açıklamada, karşılıklı açılan ateş sonucunda üç askerin öldüğü kaydedildi.