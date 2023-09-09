Afganistan polisinin düzenlediği operasyonda 27 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi

Afganistan İslam Emirliği'nde düzenlenen operasyonda yaklaşık 27 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi.

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstihbarat Genel Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Afganistan'ın orta kesimindeki Bamyan vilayetinde tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığında olan kaçakçılara operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, iki heykel, iki mumyalanmış ceset, çömlekler, bir altın taç, iki kılıç ve altınla yazılmış 17 sayfalık bir kitabın yer aldığı yaklaşık 27 milyon dolar değerindeki tarihi eserlerin ele geçirilerek müzeye teslim edildiği kaydedildi.

Operasyonda 3 kaçakçının da gözaltına alındığı belirtildi.

Afganistan'ın Bamyan eyaletinde, eski Budist uygarlığından kalma tarihi anıtlar ve kültürel kalıntılar bulunuyor. (İLKHA)

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