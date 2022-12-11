Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hacı Cuma Gül Nurzey, basına yaptığı açıklamada, sınırda bulunan Şiro Oba köyünde Taliban mensuplarının karakol inşa ettiği sırada Pakistan askerlerinin engellemeye çalıştığını ve bunun üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Nurzey, ilk belirlemelere göre, 1 Taliban mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını kaydederek, olayda 3 sivilin de yara aldığını aktardı.

Afgan basınında çıkan bazı haberlerde ise, çatışma sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

AA muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayatullah Harezmi, olayın araştırıldığını belirterek, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını ifade etti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de çatışma noktasına yakın bir hastanede çok sayıda kişinin telaş içerisinde tedaviye alındığı görülüyor.

Sınır sorunları nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

Taliban güçleri, grubun geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelmesinin ardından gerek Pakistan gerekse İran sınırında, göçmen geçişleri ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu ülkelerin güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmalar yaşıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Durand Hattı'na tel örgü çekme çalışmalarını hızlandıran Pakistan, fiili sınırın Taliban tarafından tanınmasını bekliyor.

Daha önce, AA muhabirine iki ülke arasındaki tartışmalı Durand Hattı konusunda değerlendirmelerde bulunan Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi, "Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Hattı'nın resmi olarak sınır kabul edilip edilmeme yetkisi Afganistan halkının elindedir. Buna onlar karar verecektir." ifadelerini kullanmıştı.