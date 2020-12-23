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Aktüel Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü
Aktüel

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:40:10 -
Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü

KABİL (AA) - Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit'in Kabil'in Teneykot bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Reşit'in yaşamını yitirdiğini, şoförünün de yaralandığını ifade eden Faramarz, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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