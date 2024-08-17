Afganistan-Özbekistan ticaretinde iki ülke anlaşmaya vardı: 5 anlaşma imzalandı! Dikkat çekti, herkesi şaşırttı!
Kabil'deki Hükümet Sarayı'nda, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile çeşitli Özbek yetkililerin katılımıyla tören dikkat çekti! İki ülke anlaşmaya vardı. Diğer ülkeleri şaşırttı! Organizasyonda, Afganistan ile Özbekistan arasında, iki ülke ticaretini geliştirmeyi hedefleyen 5 anlaşma imzalandı.
İki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek üzere atılan imzaları kutlamak için yapılan törende, Afganistan ve Özbekistan'ın 'maden ve petrol', 'tarım, sulama ve hayvancılık' ile 'maliye' bakanlıkları arasında, ilişkilerin ve ekonomik hacmin güçlendirilmesini amaçlayan 5 anlaşma ile çeşitli ek anlaşmalar imzalandı.
Özbekistan Başbakanı Aripov, Kabil'de
Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki üst düzey heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.
Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özbek heyetinin ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik görüşmeler yapmak ve Özbek ürünlerinin sergileneceği bir fuarın açılışına katılmak için başkenti ziyaret ettiği belirtilmişti.
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