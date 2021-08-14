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Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den açıklama
Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den açıklama

Mesaj yayınlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 14:29:00 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yayınladığı mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.

Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, "Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım" diye konuştu.

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