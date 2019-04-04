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Afgan kaçakları 'İstanbul' diye Yusufeli'ne bıraktılar

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 47 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesinde kırsal alana bırakıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 19:17
Afgan kaçakları 'İstanbul' diye Yusufeli'ne bıraktılar

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesinde kırsal alana bırakıldı. Kaçaklar jandarma ve polis tarafından yakalandı. 

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afgan uyruklu 47 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için organizatörlerle anlaştı. Kamyona bindirilen göçmenler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenler bugün öğlen saatlerinde "Burası İstanbul" denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesi yakınlarında karayoluna bırakıldı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri, kırsal alanda yürüdüklerini fark ettiği 47 göçmeni yakaladı. Ekipler, kaçakları araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:17
  1. İstanbul
  2. Artvin
  3. Kaçak göçmen operasyonu
  4. Afgan kaçaklar
  5. dolandırıcılık

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