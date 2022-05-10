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Dünya Afgan İslam Ordusu'ndan Amerikancı Ahmed Mesud grubuna operasyon
Dünya

Afgan İslam Ordusu'ndan Amerikancı Ahmed Mesud grubuna operasyon

"Afganistan İslam Emirliği"ne bağlı ordu güçleri, Pençşir ili başta olmak üzere çeşitli illerde Ahmed Mesud grubuna yönelik bir operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 16:33:00 -
Afgan İslam Ordusu'ndan Amerikancı Ahmed Mesud grubuna operasyon

"Afganistan İslam Emirliği"ne bağlı ordu güçleri, Pençşir ili başta olmak üzere çeşitli illerde Ahmed Mesud grubuna yönelik bir operasyon düzenledi.

Halen devam ettiği belirtilen operasyon kapsamında Pençşir, Baglan ve Samangan illerinde Ahmed Mesud'a bağlı milislerin hedef alındığı öğrenildi.

Bölge kaynakları, çatışmalarda çok sayıda milisin öldürüldüğünü ve onlarcasının da sağ olarak yakalandığını ifade etti.

Onlarca milis ise Afgan ordusuna teslim oldu.

Afgan ordusu, Pençşir'e özel harekat güçlerini sevk ederken, Ahmed Mesud'un "Ulusal Direniş Cephesi"ne bağlı grupların saklandığı vadi ve mağaraların hedef alındığı kaydediliyor.

Mesud'un güçleri bu baharda saldırılar düzenlemek üzere hazırlık içerisinde olduğu ancak düzenlenen operasyonların, grubun hareket kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceği düşünülüyor.

Eski Kabil yönetiminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud çevreleri. "Ulusal Direniş Cephesi" ismiyle organize olarak Afgan yönetimine karşı savaşıyordu. Bu yapılara, eski Kuzey İttifakı bileşenleri de destek veriyordu.

Kaynak: Mepa News

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