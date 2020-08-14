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Dünya

Afgan hükümeti açıkladı! 400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

ABD'nin Taliban ile barış görüşmeleri çerçevesinde 400 Taliban üyesinin serbest bırakılacağı ifade edildi. İlk etapta 80 Taliban üyesi salıverildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:21:00 -
Afgan hükümeti açıkladı! 400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

ABD'nin Taliban ile barış görüşmeleri çerçevesinde Afganistan yönetimi, 400 Taliban üyesini serbest bırakmak için harekete geçti.

Afgan hükümeti ilk etapta Perşembe günü 80 Taliban üyesini serbest bıraktı. 

Barış görüşmelerinin ön koşulu

ABD ile Taliban'ın başlattığı barış müzakerelerinin ön koşulu 400 Taliban üyesinin bırakılmasıydı.

Taliban ile ABD arasında anlaşma imzalanmıştı

Taliban ve ABD, tutukluların serbest bırakılması için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Taliban'ın elinden bin hükümet görevlisi ve askeri personelin bırakılması karşılığında tutuklu 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin bu ayın sonunda Katar'da başlaması bekleniyor.

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