Affetmediler: 310 araç trafikten men edildi!

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetlemesinde, 310 araç trafikten men edilirken 5 bin 319 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Bin 815'i ticari araç, 103'ü yük taşımacılığı yapan araç olmak üzere toplamda 16 bin 591 aracın denetlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 bin 281 sürücüye ve araç plakasına EDS üzerinden tespit edilen çeşitli ihlallerden bin 056 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 456 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 331 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 203 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 129 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 127 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 115 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 38 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında araç kullanmaktan, 23 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 9 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 8 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan

2 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 516 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden olmak üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 5 bin 319 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanmış, 310 araç trafikten men edilmiştir." (İLKHA)