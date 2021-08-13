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Gündem Afetzedelerin süresi dolan ilaç raporları geçerli sayılacak
Gündem

Afetzedelerin süresi dolan ilaç raporları geçerli sayılacak

Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketlerinin ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 20:28:00 - 2021-08-13 20:51:11
Afetzedelerin süresi dolan ilaç raporları geçerli sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.

Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

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