"Afetlere karşı bilinçli olmak gerekiyor"

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 bin 891 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda bina ve iş yerinin yıkıldığı Sakarya'da, vatandaşların afetlere karşı daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla "Afet Eğitim Merkezi" kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Marmara Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen deprem, sel, yangın gibi her türlü afete karşı tedbirlerini artırmayı sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Mahallesi'ndeki 17 dönümlük alanda "Afet Eğitim Merkezi" kurulması için çalışma yürütüyor.

Her türlü afete karşı bilinç kazandırmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği halinde projeyi hazırlayan belediye, bu eğitim merkezinde 7'den 70'e herkese eğitim vermeyi hedefliyor.

- "Yeni bir Sakarya kuruldu"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde olduklarını söyledi.

O günlerde Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok acılı günler yaşadık. İlk etapta vatandaşlarımızın yardımına koştuk, onların acil ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Sularımız yoktu, su şebekelerimiz tamamen perişan olmuştu. Şehrimizin suyunu getirmek için çok ciddi gayret sarf ettik. Kanalizasyon şebekeleri yok olmuştu, onunla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız için 20 küsur yerde çadır kentler kurduk. Gerçekten dünya buraya aktı, her yerden destek geldi. Sivil toplum kuruşları, vakıflar, devletimizin organları, yurt dışından önemli kuruluşlar yaralarımızı sarmak için geldiler. Her türlü katkıyı sağlamaya çalıştılar. Biz de o desteklerle yoğun şekilde yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti sarf ettik. Mevla'm tekrar o günleri ne bizlere ne ülkemize ne de dünya insanına göstermesin. Tekrar olmamasını temenni ediyoruz."

Günlük zaruri ihtiyaçları karşıladıktan sonra yerleşimle ilgili çalışmalara başladıklarını anlatan Yüce, yeni imar planlarının hazırlandığını söyledi.

Yüce, şehri daha güvenilir, daha emin olan bölgelere taşıma konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Zamanın Valisi Cahit Kıraç beyefendinin büyük gayretleri oldu. O zamanlarda köy olarak geçen Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerimize çok ciddi yerleşim oldu. İsmi de Yenikent. Şu anda burası Sakarya'mızın en önemli yerleşim merkezlerinden biri oldu. Valiliğimiz, kurumlar ve birtakım daire müdürlükleri de buraya gelmiş oldu. Yani yeni bir Sakarya kurulmuş oldu. Dolayısıyla o günleri, acılarımızı sarmayla ilgili gerekli gayretleri sarf ederek bugünlere gelmiş olduk. Bu çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Her türlü afetle baş başayız"

Yeni yerleşim bölgesinde daha fazla sosyal donatı alanı oluşturmak için yoğun çalıştıklarını dile getiren Yüce, Türkiye'de tek olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni oluşturduklarını, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın da burada gerçekleşeceğini söyledi.

Yüce; çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, kafeteryalar, sportif alanlar, macera parklarla yaraları bir yandan sararken bir yandan da yeni Sakarya'yı yeni şekilde büyütmeye, yeni atılımlar ve adımlar atmaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı mutlaka tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarımızla iş birliği halinde Sakarya'mızda Afet Eğitim Merkezi oluşturuyoruz. 7'den 70'e bütün çocuklarımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı eğitim merkezinde afetle ilgili her türlü alanda eğitim vermek için bir çalışma içine girdik. Çalışma projelerimizi şekillendirdik, yerimizi de belirledik. Güneşler Mahallesi'nde 17 dönüm kadar yerimiz var. Orada Afet Eğitim Merkezi'ni kurmak için kollarımızı sıvadık çünkü tedbir almak, depreme, yangına, boğulmaya karşı bilinçli olmak lazım. Her vatandaşımızın acil müdahale edebilecek bilgiye sahip olmasında fayda var. Bilgisizlik öldürüyor. Her türlü afetle baş başayız. Onun için bilinçli olmak gerekiyor."