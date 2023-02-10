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Gündem Afet bölgesinden seslenen vatandaş 'Böyle bir şey olmaz' diyerek isyan etti!
Gündem

Afet bölgesinden seslenen vatandaş 'Böyle bir şey olmaz' diyerek isyan etti!

Kahramanmaraş'ın etkilediği deprem bölgesi Elbistan'dan seslenen bir vatandaş organizasyon sıkıntısına dikkat çekerek, "Yardımları organizasyon yapabilecek bir dernek veya devletin kurumlarıyla yapın." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 17:34:00 -

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 18 bini, yaralı sayısı da 74 bini geçti.

Bölgede devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışırken bir vatandaş, bağımsız şekilde yapılan yardımların organizasyon eksikliğinden kaynaklı gerekli yerlere ulaşamadığını belirterek önemli bir konuya dikkat çekti.

Afet bölgesindeki Elbistan’dan seslenen vatandaş, yıkıntıların arasına bırakılmış tertemiz kıyafetlerin görüntülerine yer verdiği videoda, “Organizasyon yapılamıyorsa sivil girişimlerde bulunmayın. Yardımları organizasyon yapabilecek bir dernek veya devletin kurumlarıyla yapın.” dedi.

Vatandaşlara çağrı yaptı

Uluorta atılmış sıfır kıyafetleri gösteren yardımsever 100-150 yardım tırının boşalmak için beklediğini söyledi. Yardımın dağıtılması konusunda sıkıntı olduğunu belirterek organize olunması için vatandaşlara çağrı yaptı.

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