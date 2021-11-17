AFAD’dan mülki idare amirlerine afet eğitimi

Programın açılış töreninde konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kırıkkale valisi iken Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel afetinde görevlendirildiğini ve burada görev yapana kadar daha öncesine ait büyük bir afet tecrübesi bulunmadığını belirterek tecrübeli mülki idare amirlerinin afet bölgesine her türlü hazırlığı önceden yaparak geldiğini gördüğünü söyledi.

Önceden, afetle mücadelenin afet olduktan sonra gereğini yapmak olarak anlaşıldığını ifade eden Sezer, "Afet öncesi yapabileceğiniz bir birim hazırlık, yapmamışsak bize afet sonrası 7 birime mal oluyor. Raflarda duracak planlar istemiyoruz. Afet döneminde bir kişinin dahi burnu kanasa bunun vicdani ve insani sorumluluğu herkesin üzerinde olacaktır. Bu yüzden İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını kendi anayasamız olarak göreceğiz” dedi. Mülki İdare amirlerinin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili de bazı tedbirleri alması gerektiğini alınması gerektiğini vurgulayan Sezer, "TAMP'ın uygulanmasıyla ilgili olarak bütün illerimizin aynı seviyede olmasını istiyoruz. 81 ilimizin senkronize bir şekilde hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz. Bununla ilgili 26 çalışma grubundan 60 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunları 20'şer kişilik gruplar halinde ayırarak illere göndereceğiz. Bir afet durumunda gelip rehberlik edip onlarla birlikte çalışacaklar, hem de afet olmadığı dönemde de gelip eğitimlerini verecekler. Sizden de istirhamımız şudur; TAMP'ın yerelde çalışmasıyla ilgili olarak bütün arkadaşlarımızı bir araya getirerek, bizlerden de destek isterseniz buradan da eğitimci göndeririz. Bütün arkadaşlarımızı bu noktada eğitmek. Kayseri'de bir afet olduğu zaman Kırşehir'de bir ekibi olduğu gibi diğer tarafa yedekliyor olmamız lazım. Allah korusun İstanbul'da bir afet olduğu 81 ilin 80'inindeki arkadaşların tamamını alarak İstanbul'da mahalle mahalle, ilçe ilçe yedekleyebilmemiz lazım. Hepsinin aynı mantıkla aynı sistemde ne yapacağını biliyor şekilde çalışabilmesi lazım. Bunu istiyoruz” dedi.