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Gündem AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir
Gündem

AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:17:00 -
AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir

AFAD'dan derem bölgesindeki vatandaşlara yeni uyarı geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar,  “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.” açıklamasını yaptı. 

 

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