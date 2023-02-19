AFAD'dan flaş uyarı! Orada 6'dan büyük deprem olabilir
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor” dedi.
AFAD'dan derem bölgesindeki vatandaşlara yeni uyarı geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.” açıklamasını yaptı.