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Yerel AFAD'dan eğitim semineri
Yerel

AFAD'dan eğitim semineri

Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (MEM AKUB) AFAD Eğitmenlerinin vermiş olduğu eğitimlere katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:36:00 -
AFAD'dan eğitim semineri

Acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) bünyesinde kurulan Millî Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (MEM AKUB) eğitimlerini devam ediyor. MEM AKUB personelinin hazır bulunuş ve yetkinliğini artırmak amacıyla yapılan planlı eğitimlerden biri de 20-24 Haziran tarihleri arasında Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitmenleri tarafından Borsa İstanbul Anadolu Lisesi binasında Afet Farkındalık, Kurtarma Araçları ve kurtarma da kullanılan araç ve gereç tanıtımı, Hafif Arama Kurtarma, Yangın, İnsani Yardım ve Psikososyal Destek, KBRN, Tahliye ve tahliye türleri, Çadır Kurma, İpler ve Düğümler, Hasta ve Yaralı Taşıma Uygulamaları, Kanyon konusunda eğitimler verildi.

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